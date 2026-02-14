Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бергамаски в зоне еврокубков: Аталанта обыграла Лацио
Чемпионат Италии
Лацио
14.02.2026 19:00 – FT 0 : 2
Аталанта
Италия
14 февраля 2026, 21:01 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:48
Команда Палладино добыла победу со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

«Аталанта» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии.

Поединок проходил в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Гости добыли победу со счетом 2:0 забив по голу в каждом из таймов: в первой 45-минутке отличился Эдерсон, а во второй – Залевски.

С 42 очками «Аталанта» расположилась на шестом месте таблицы, сместив «Комо». «Лацио» с 33 очками – восьмой.

Чемпионат Италии. 25-й тур

Лацио – Аталанта – 0:2

Голы: Эдерсон,. 41 (пенальти), Залевски, 80

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

