Бергамаски в зоне еврокубков: Аталанта обыграла Лацио
Команда Палладино добыла победу со счетом 2:0
«Аталанта» обыграла «Лацио» в матче чемпионата Италии.
Поединок проходил в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Гости добыли победу со счетом 2:0 забив по голу в каждом из таймов: в первой 45-минутке отличился Эдерсон, а во второй – Залевски.
С 42 очками «Аталанта» расположилась на шестом месте таблицы, сместив «Комо». «Лацио» с 33 очками – восьмой.
Чемпионат Италии. 25-й тур
Лацио – Аталанта – 0:2
Голы: Эдерсон,. 41 (пенальти), Залевски, 80
Фото матча:
