Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен
Нидерланды
14 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:49
1173
7

Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

14 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:49
1173
7 Comments
Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче с «Фортуной» и покинул поле.

Поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов принимает «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды. Уже на 6-й минуте встречи Зинченко получил повреждение и впоследствии был заменен.

На счету Александра Зинченко два выхода на поле в составе «Аякса», без результативных действий.

По теме:
Жуткие кадры. Тренер Аякса посочувствовал Зинченко
Доверие от тренера. Степанов вновь выйдет в стартовом составе Утрехта
Все печально. Спортивный врач прокомментировал травму Зинченко
Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард травма
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв
Футбол | 14 февраля 2026, 13:37 17
«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв
«Он играет ужасно». Энрике посоветовали отправить Забарного в резерв

Украинский защитник провел неубедительный матч в составе ПСЖ против Ренна 13 февраля

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14 февраля 2026, 06:32 9
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи

От тренера ожидаются улучшение результатов и развитие молодежи

Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Футбол | 14.02.2026, 18:37
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо Киев – РФШ Рига – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Футбол | 14.02.2026, 06:02
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14.02.2026, 08:37
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
До Мудрика в CS гратися
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Тільки включив трансляцію, а його вже під руки повели. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Diesel
то просто пздц
Ответить
+2
roman75zpr
Аякс уже, наверное, понял, с кем связался...
Ответить
0
Serhii P.
Пора на пенсію. Через півроку хіба що в чемпіонат України або Азербайджану зможе перейти. Та й то не факт, що візьмуть.
Ответить
0
TarasTaras94
Це якесь прокляття, встиг зіграти три хвилини...
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 49
Зимние виды
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем