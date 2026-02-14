Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен
Украинец покинул поле уже на 6-й минуте
Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче с «Фортуной» и покинул поле.
Поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов принимает «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.
28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды. Уже на 6-й минуте встречи Зинченко получил повреждение и впоследствии был заменен.
На счету Александра Зинченко два выхода на поле в составе «Аякса», без результативных действий.
