Невезение в игре с Фортуной. Зинченко получил травму и был заменен

Украинский защитник «Аякса» Александр Зинченко получил травму в матче с «Фортуной» и покинул поле.

Поединок 23-го тура чемпионата Нидерландов принимает «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

28-летний украинец впервые вышел в стартовом составе своей команды. Уже на 6-й минуте встречи Зинченко получил повреждение и впоследствии был заменен.

На счету Александра Зинченко два выхода на поле в составе «Аякса», без результативных действий.