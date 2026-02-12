Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.02.2026 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:01
Смотрите 14 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Ювентус

В субботу, 14 февраля, состоится центральный матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Игра пройдет в Милане на стадионе им. Джузеппе Меацца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Ювентус
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олийченко
