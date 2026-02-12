Интер Милан

14.02.2026 21:45 - : -
Италия12 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:01
31
0
Интер – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля поединок 25-го тура итальянской Серии А
12 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 12 февраля 2026, 21:01
31
0
В субботу, 14 февраля, состоится центральный матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».
Игра пройдет в Милане на стадионе им. Джузеппе Меацца.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Ювентус. Дерби Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – ЮвентусСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 13:14 15
Кирсти Ковентри хотела, чтобы Владислав выступил на Олимпиаде
Футбол | 12 февраля 2026, 19:55 0
Подоляне завершают сбор на мажорной ноте
Футбол | 12.02.2026, 07:39
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Олимпийские игры | 11.02.2026, 23:55
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 07:02 19
11.02.2026, 06:23 1
11.02.2026, 08:01 3
12.02.2026, 06:45 10
11.02.2026, 08:48 68
10.02.2026, 16:49 21
10.02.2026, 16:33
11.02.2026, 02:02 2