Тренер Жироны: «Когда я его увидел, то понял, он войдет в историю»
Мичел – о Ламине Ямале
Главный тренер «Жироны» Мичел накануне каталонского дерби против «Барселоны» высоко оценил лидера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.
«Когда я впервые увидел Ямаля, я понял, что мы видим игрока, который войдет в историю мирового футбола. У него отличные индивидуальные навыки», – сказал Мичел.
В этом сезоне Ямаль провел 30 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.
