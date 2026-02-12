Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Когда я его увидел, то понял, он войдет в историю»
Испания
12 февраля 2026, 22:22 |
1919
1

Тренер Жироны: «Когда я его увидел, то понял, он войдет в историю»

Мичел – о Ламине Ямале

12 февраля 2026, 22:22 |
1919
1 Comments
Тренер Жироны: «Когда я его увидел, то понял, он войдет в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел накануне каталонского дерби против «Барселоны» высоко оценил лидера «сине-гранатовых» Ламина Ямаля.

«Когда я впервые увидел Ямаля, я понял, что мы видим игрока, который войдет в историю мирового футбола. У него отличные индивидуальные навыки», – сказал Мичел.

В этом сезоне Ямаль провел 30 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал травму немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена, упомянув и о конкуренте из Украины Владиславе Крапивцове.

По теме:
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Это разгром! Атлетико в третий раз забил Барселоне
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Барселона Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
Футбол | 12 февраля 2026, 18:42 7
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ

Трансфер Мудрика в Челси возглавил список из 50 худших переходов

Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»
Футбол | 12 февраля 2026, 22:55 0
Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»
Новичок Оболони: «Пахтакор понравился больше»

«Пивовары» провели два спарринга в один день

Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Футбол | 12.02.2026, 07:00
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
В історію? Та він уже в кучу історій з проститутками і бухлом увійшов  
Ответить
0
Популярные новости
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 152
Олимпийские игры
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем