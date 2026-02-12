Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал потерял очки в чемпионской гонке. Ярмолюк сыграл за Брентфорд
Чемпионат Англии
Брентфорд
12.02.2026 22:00 – FT 1 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2026, 23:59 |
478
1

Арсенал потерял очки в чемпионской гонке. Ярмолюк сыграл за Брентфорд

Канониры не сумели выиграть лондонское дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 февраля состоялся поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Брентфорд на своем поле принимал лондонский Арсенал. Встреча завершилась боевой ничьей (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, а после перерыва счет открыли гости. На 61-й минуте Нони Мадуэке отличился после передачи Пьеро Инкапье.

Однако уже на 71-й минуте хозяева поля восстановили паритет. Кин Льюис-Поттер замкнул передачу Сеппа ван ден Берга (1:1).

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл 73 минуты, после чего был заменен.

После 26-го тура преимущество Арсенала над Ман Сити в чемпионской гонке составляет 4 очка.

Лидеры: Арсенал (57 очков), Ман Сити (53), Астон Вилла (50), Ман Юнайтед (45), Челси (44), Ливерпуль (42), Брентфорд (40).

АПЛ, 26-й тур. 12 февраля 2026

Брентфорд – Арсенал – 1:1

Голы: Льюис-Поттер, 71 – Мадуэке, 61

Фотогалерея: Егор Ярмолюк


Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Арсенал
Спасать от вылета. Клуб АПЛ определился с новым тренером
ФОТО. Мудрика признали худшим трансфером в истории АПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Брентфорд - Арсенал Кин Льюис-Поттер Нони Мадуэке Пьеро Инкапье
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua

(20)

Footballka
Інтрига зросла ще більше, далі буде... 
