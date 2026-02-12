Арсенал потерял очки в чемпионской гонке. Ярмолюк сыграл за Брентфорд

Вечером 12 февраля состоялся поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Брентфорд на своем поле принимал лондонский Арсенал. Встреча завершилась боевой ничьей (1:1).

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, а после перерыва счет открыли гости. На 61-й минуте Нони Мадуэке отличился после передачи Пьеро Инкапье.

Однако уже на 71-й минуте хозяева поля восстановили паритет. Кин Льюис-Поттер замкнул передачу Сеппа ван ден Берга (1:1).

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл 73 минуты, после чего был заменен.

После 26-го тура преимущество Арсенала над Ман Сити в чемпионской гонке составляет 4 очка.

Лидеры: Арсенал (57 очков), Ман Сити (53), Астон Вилла (50), Ман Юнайтед (45), Челси (44), Ливерпуль (42), Брентфорд (40).

АПЛ, 26-й тур. 12 февраля 2026

Брентфорд – Арсенал – 1:1

Голы: Льюис-Поттер, 71 – Мадуэке, 61

Фотогалерея: Егор Ярмолюк