Динамо хочет подписать перспективного игрока, который забивал Англии

Киевское «Динамо» просматривает венесуэльского правого защитника Романа Дэвиса. 18-летний футболист уже успел проявить себя в контрольном матче за команду U-19 против «Чиксереды» – записал на свой счет гол и результативную передачу. Официального соглашения с игроком пока нет, поэтому его будущее зависит от решения тренерского штаба.

Дэвис играет на позиции правого защитника. В первой команде киевлян на этом участке поля выступают Александр Тимчик и Александр Караваев, а во время зимних сборов в основу подтягивают и Максима Коробова. Конкуренция серьезная, однако у юного венесуэльца есть шанс закрепиться в структуре клуба.

Права на футболиста принадлежат «Универсидад Сентраль де Венесуэла», а его контракт истекает в конце года. Дэвис является воспитанником этого клуба и пока не играл за пределами родины, поэтому возможный переезд в Украину станет для него первым опытом выступлений в другом чемпионате и на другом континенте.

За основную команду «Универсидад Сентраль» он провел три матча в Кубке Венесуэлы. Дэвис сыграл 86 минут против «Баркисимето» (1:0), одну минуту во встрече с «Депортиво Ла-Гуайра» (2:0) и 45 минут в матче с «Карабобо» (0:0). Примечательно, что во всех этих поединках его команда не пропустила ни одного мяча, а сам защитник обошелся без предупреждений.

Более весомым является его международный опыт. Дэвис провел четыре игры за сборную Венесуэлы U-15, а затем стал игроком команды U-17, за которую отыграл 16 матчей.