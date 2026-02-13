Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо хочет подписать перспективного игрока, который забивал Англии
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 01:02 |
125
1

Динамо хочет подписать перспективного игрока, который забивал Англии

Роман Дэвис на просмотре у киевлян

13 февраля 2026, 01:02 |
125
1 Comments
Динамо хочет подписать перспективного игрока, который забивал Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Дэвис

Киевское «Динамо» просматривает венесуэльского правого защитника Романа Дэвиса. 18-летний футболист уже успел проявить себя в контрольном матче за команду U-19 против «Чиксереды» – записал на свой счет гол и результативную передачу. Официального соглашения с игроком пока нет, поэтому его будущее зависит от решения тренерского штаба.

Дэвис играет на позиции правого защитника. В первой команде киевлян на этом участке поля выступают Александр Тимчик и Александр Караваев, а во время зимних сборов в основу подтягивают и Максима Коробова. Конкуренция серьезная, однако у юного венесуэльца есть шанс закрепиться в структуре клуба.

Права на футболиста принадлежат «Универсидад Сентраль де Венесуэла», а его контракт истекает в конце года. Дэвис является воспитанником этого клуба и пока не играл за пределами родины, поэтому возможный переезд в Украину станет для него первым опытом выступлений в другом чемпионате и на другом континенте.

За основную команду «Универсидад Сентраль» он провел три матча в Кубке Венесуэлы. Дэвис сыграл 86 минут против «Баркисимето» (1:0), одну минуту во встрече с «Депортиво Ла-Гуайра» (2:0) и 45 минут в матче с «Карабобо» (0:0). Примечательно, что во всех этих поединках его команда не пропустила ни одного мяча, а сам защитник обошелся без предупреждений.

Более весомым является его международный опыт. Дэвис провел четыре игры за сборную Венесуэлы U-15, а затем стал игроком команды U-17, за которую отыграл 16 матчей.

По теме:
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
ВИДЕО. Что происходит? Атлетико громит Барселону 4:0 после первого тайма
Атлетико – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев трансферы видео голов и обзор трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 09:21 4
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ

Sport.ua выделяет самые знаковые события среды на Олимпиаде-2026

В Динамо рассказали, что клуб оказался в непростой ситуации
Футбол | 12 февраля 2026, 23:42 0
В Динамо рассказали, что клуб оказался в непростой ситуации
В Динамо рассказали, что клуб оказался в непростой ситуации

Есть определенные проблемы с футбольным полем в Киеве

«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 20:25
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Олимпийские игры | 11.02.2026, 23:55
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Тренер сборной Украины по биатлону: «Она проиграла еще до старта»
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Футбол | 12.02.2026, 07:00
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jay Simpson
Можна ще 10 постів про нього зробити?
Ответить
0
Популярные новости
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 38
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем