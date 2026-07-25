Ребров принял решение о будущем после ухода из сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после завершения работы с национальной командой остаётся без нового места работы, хотя интерес к его кандидатуре не исчезает.

Известный футбольный агент Вадим Шаблий опроверг информацию о том, что специалист якобы решил взять паузу или завершить тренерскую карьеру. По его словам, 52-летний наставник готов вернуться к работе, однако пока не получил предложения, которое соответствовало бы его ожиданиям.

За время работы со сборной Украины тренерский штаб Реброва, по имеющейся информации, получал около 2 миллионов евро в год.

Тренерскую карьеру Ребров начал в киевском «Динамо» в 2014 году. После работы в Киеве Ребров возглавлял «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн», а с 2023 по 2026 год был главным тренером национальной сборной Украины.