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  4. Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву
Англия
25 июля 2026, 01:27 |
120
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Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву

Вингер английского «Челси» и известный 51-летний специалист пересеклись в Лондоне

25 июля 2026, 01:27 |
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Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Владелец и генеральный директор агентской компании ProStar Вадим Шаблий встретился с вингером «Челси» Михаилом Мудриком и экс-тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Мудрик, отстраненный от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ, составил компанию опытному 51-летнему специалисту и сыграл с ним в падел.

Шаблий опубликовал фото из английского Лондона, где также присутствовал еще один агент Никита Тятков: «Работаем вместе. Играем вместе. Рад вас видеть, как всегда, друзья мои».

Шаблий и Тятков представляют интересы вингера сборной Украины, а директор ProStar также является агентом Реброва.

Бывший главный тренер сборной Украины остался без работы в апреле, поскольку не смог с «сине-желтыми» выполнить главную задачу и пробиться на чемпионат мира.

ФОТО. Михаил Мудрик составил компанию Сергею Реброву

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Сергей Ребров Вадим Шаблий
Николай Тытюк Источник: Instagram
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