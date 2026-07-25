Михаил Мудрик составил компанию бывшему тренеру сборной Украины Реброву

Владелец и генеральный директор агентской компании ProStar Вадим Шаблий встретился с вингером «Челси» Михаилом Мудриком и экс-тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Мудрик, отстраненный от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ, составил компанию опытному 51-летнему специалисту и сыграл с ним в падел.

Шаблий опубликовал фото из английского Лондона, где также присутствовал еще один агент Никита Тятков: «Работаем вместе. Играем вместе. Рад вас видеть, как всегда, друзья мои».

Шаблий и Тятков представляют интересы вингера сборной Украины, а директор ProStar также является агентом Реброва.

Бывший главный тренер сборной Украины остался без работы в апреле, поскольку не смог с «сине-желтыми» выполнить главную задачу и пробиться на чемпионат мира.

ФОТО. Михаил Мудрик составил компанию Сергею Реброву