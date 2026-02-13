Сикан вышел на замену. Андерлехт разгромил Антверпен и вышел в финал Кубка
Определена финальная пара Кубка Бельгии
«Андерлехт» вышел в финал Кубка Бельгии.
Во втором матче полуфинала Кубка Бельгии команда встртилась с «Антверпеном». Первая встреча завершилась победой «красны» со счетом 1:0.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В ответной игре «Андерлехт» не оставил шансов своему сопернику, забил четыре гола и вышел в финал, где встретится «Юнионом Сент-Жилуаз».
Украинский нападающий гостей Даниил Сикан вышел на поле на 86-й минуте
Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч
Антверпен – Андерлехт – 0:4
Голы: Салиба, 1, Дегриф, 45+2, Де Кат, 47, Скотт, 84 (автогол)
Удаление: Тсунашима, 86
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист уйдет по окончании контракта
МОК отстранил украинца за ношение «шлема памяти»