Сикан вышел на замену. Андерлехт разгромил Антверпен и вышел в финал Кубка

«Андерлехт» вышел в финал Кубка Бельгии.

Во втором матче полуфинала Кубка Бельгии команда встртилась с «Антверпеном». Первая встреча завершилась победой «красны» со счетом 1:0.

В ответной игре «Андерлехт» не оставил шансов своему сопернику, забил четыре гола и вышел в финал, где встретится «Юнионом Сент-Жилуаз».

Украинский нападающий гостей Даниил Сикан вышел на поле на 86-й минуте

Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч

Антверпен – Андерлехт – 0:4

Голы: Салиба, 1, Дегриф, 45+2, Де Кат, 47, Скотт, 84 (автогол)

Удаление: Тсунашима, 86

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.