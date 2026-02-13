Сикан вышел на замену. Андерлехт разгромил Антверпен и вышел в финал Кубка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бельгия
13 февраля 2026, 00:16 | Обновлено 13 февраля 2026, 00:20
Определена финальная пара Кубка Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт

«Андерлехт» вышел в финал Кубка Бельгии.

Во втором матче полуфинала Кубка Бельгии команда встртилась с «Антверпеном». Первая встреча завершилась победой «красны» со счетом 1:0.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В ответной игре «Андерлехт» не оставил шансов своему сопернику, забил четыре гола и вышел в финал, где встретится «Юнионом Сент-Жилуаз».

Украинский нападающий гостей Даниил Сикан вышел на поле на 86-й минуте

Кубок Бельгии. Полуфинал. 2-й матч

Антверпен – Андерлехт – 0:4

Голы: Салиба, 1, Дегриф, 45+2, Де Кат, 47, Скотт, 84 (автогол)

Удаление: Тсунашима, 86

Фото матча:

