Ничья Ювентуса, Ман Юнайтед разгромил Атлетико в Лиге чемпионов
В женской Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/8 финала
Вечером 12 февраля в женской Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/8 финала.
Вольфсбург и Ювентус разошлись миром (2:2), хозяева поля отыграли два мяча и спасли игру на 90+5 минуте.
Английский Манчестер Юнайтед на выезде разгромил мадридский Атлетико (3:0).
Днем ранее Арсенал взял верх над командой Левен (4:0), а Реал нанес поражение Парижу (3:2).
Ответные матчи 1/8 финала пройдут 18–19 февраля.
Лига чемпионов среди женщин
1/8 финала, 12 февраля 2026
Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:2
Голы: Минге, 83 (пен), Линдер, 90+5 – Капета, 6, Вангсгорд, 61
Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3
Голы: Терланн, 3, Малар, 39, Зиджотти Ольме, 81
Сетка плей-офф
