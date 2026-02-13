Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 февраля 2026, 00:16 | Обновлено 13 февраля 2026, 00:18
Ничья Ювентуса, Ман Юнайтед разгромил Атлетико в Лиге чемпионов

В женской Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/8 финала

13 февраля 2026, 00:16 | Обновлено 13 февраля 2026, 00:18
Ничья Ювентуса, Ман Юнайтед разгромил Атлетико в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 февраля в женской Лиге чемпионов сыграны первые матчи 1/8 финала.

Вольфсбург и Ювентус разошлись миром (2:2), хозяева поля отыграли два мяча и спасли игру на 90+5 минуте.

Английский Манчестер Юнайтед на выезде разгромил мадридский Атлетико (3:0).

Днем ранее Арсенал взял верх над командой Левен (4:0), а Реал нанес поражение Парижу (3:2).

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 18–19 февраля.

Лига чемпионов среди женщин

1/8 финала, 12 февраля 2026

Вольфсбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 2:2

Голы: Минге, 83 (пен), Линдер, 90+5 – Капета, 6, Вангсгорд, 61

Атлетико Мадрид (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3

Голы: Терланн, 3, Малар, 39, Зиджотти Ольме, 81

Сетка плей-офф

