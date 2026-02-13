Пеп Гвардиола рассказал, что у Эрлинга Холанда есть настоящая проблема

Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола высказался о психологическом давлении, с которым сталкивается норвежский голеадор «горожан» Эрлинг Холанд.

«Настоящая проблема Эрлинга Холанда – это необходимость соответствовать собственной статистике и ожиданиям. Он берет на себя слишком много ответственности, но его стремление не подвести команду – это большая сила.

Он расстраивается, когда не забивает, но я говорю ему: «Не грусти, ты делаешь все возможное», – отметил Пеп Гвардиола.

В этом сезоне в активе Холанда 37 матчей, 29 голов и шесть результативных передач.