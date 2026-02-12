Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 07:00 |
1825
0

Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли

Футболист уйдет по окончании контракта

12 февраля 2026, 07:00 |
1825
0
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля не продлил контракт с клубом, который сейчас действует до 30 сентября 2026 года.

По информации Виктора Вацко, в «Шахтере» уже определились с будущим футболиста. Клуб не смог договориться с игроком о новом соглашении из-за финансовых условий, которые не устроили «горняков». По окончании действующего контракта стороны планируют прекратить сотрудничество.

В то же время донецкий клуб не намерен применять к Конопле никаких санкций или отстранять его от работы с командой. Защитник остается игроком первой команды и участвует в подготовительных сборах.

Ожидается, что во второй половине сезона основным правым защитником «Шахтера» станет Винисиус Тобиас, однако Конопля также будет получать игровое время и останется частью ротации команды.

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Я получаю наслаждение от каждого дня»
Нидерландский клуб может подписать нападающего Шахтера
«Взглянул на меня и…» Трубин – о странной реакции Моуриньо на его гол
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Виктор Вацко продление контракта зарплаты Украинская Премьер-лига Ефим Конопля
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Футбол | 11 февраля 2026, 22:38 3
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»

Бывший футболист «Динамо» несколько раз общался с мэром Тбилиси

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11.02.2026, 17:12
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 11.02.2026, 17:05
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Футбол | 12.02.2026, 04:46
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 15
Футбол
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
10.02.2026, 16:03 18
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
10.02.2026, 16:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем