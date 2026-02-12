Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли

Правый защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля не продлил контракт с клубом, который сейчас действует до 30 сентября 2026 года.

По информации Виктора Вацко, в «Шахтере» уже определились с будущим футболиста. Клуб не смог договориться с игроком о новом соглашении из-за финансовых условий, которые не устроили «горняков». По окончании действующего контракта стороны планируют прекратить сотрудничество.

В то же время донецкий клуб не намерен применять к Конопле никаких санкций или отстранять его от работы с командой. Защитник остается игроком первой команды и участвует в подготовительных сборах.

Ожидается, что во второй половине сезона основным правым защитником «Шахтера» станет Винисиус Тобиас, однако Конопля также будет получать игровое время и останется частью ротации команды.