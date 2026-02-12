Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Англия
12 февраля 2026, 08:08 | Обновлено 12 февраля 2026, 08:24
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику

Составлен рейтинг худших трансферов в истории Английской Премьер-лиги по версии ESPN

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Авторитетное издание ESPN опубликовало рейтинг худших трансферов за всю историю Английской Премьер-лиге – в списке нашлось место сразу троим украинским футболистам.

Первое место занял переход вингера сборной Украины Михаила Мудрика, который перебрался в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро.

На данный момент футболист отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

«В первой половине сезона 2022/23 Мудрик забил 10 голов и отдал 8 результативных передач за донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов и Украинской Премьер-лиге. За прошедшие три года он записал на свой счет всего десять мячей и отдал шесть ассистов во всех соревнованиях.

Его результативность с самого начала считалась неудовлетворительной, а теперь он вообще не играет из-за обвинений в допинге.

«Челси» одержал победу над «Арсеналом» в отчаянной борьбе за 21-летнего игрока и подписал с ним огромный контракт на 8,5 лет. По каким критериям вы бы не оценивали этот трансфер, «Челси» не получил ни малейшей выгоды от этого подписания», – считает ESPN.

Компанию Мудрику составили президент УАФ Андрей Шевченко (трансфер из «Милана» в «Челси», 17 место) и нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров (переход из «Динамо» в «Тоттенхэм», 37 место).

Рейтинг худших трансферов в истории Английской Премьер-лиги

По теме:
Один из лидеров Арсенала снова травмировался
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Совладелец МЮ: «Британия фактически колонизирована мигрантами»
Источник: ESPN
