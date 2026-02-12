Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком

Нидерландский форвард Дониелл Мален за четыре матча догнал форварда сборной Украины Артема Довбика по забитым мячам в футболке «Ромы» в нынешнем сезоне.

27-летний футболист перебрался в чемпионат Италии из английской «Астон Виллы» на правах аренды и записал на свой счет три результативных удара за четыре матча.

Довбик имеет в активе также три гола, но провел 17 игр во всех турнирах.

«Мален представляет собой идеальный прототип нападающего по мнению Гасперини: быстрый, подвижный, способный атаковать вглубь поля и создавать пространство для атакующей игры.

В последние месяцы тренер уже объяснял, что в современном футболе наличие физически мощного центрального нападающего не является обязательным.

В то время Артем Довбик и Эван Фергюсон находились под наблюдением , и их состояние – также из-за многочисленных травм – так и не убедило Гасперини. И статистика подтверждает правоту тренера: Мален уже сравнялся с украинцем по количеству забитых мячей, сыграв на 13 матчей меньше», – отмечают в Италии.