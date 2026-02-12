Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома приобрела форварда, который за четыре матча сравнялся с Довбиком
Италия
12 февраля 2026, 09:17 |
1192
2

Дониелл Мален забил три гола в составе итальянского клуба после перехода из Премьер-лиги

12 февраля 2026, 09:17 |
1192
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нидерландский форвард Дониелл Мален за четыре матча догнал форварда сборной Украины Артема Довбика по забитым мячам в футболке «Ромы» в нынешнем сезоне.

27-летний футболист перебрался в чемпионат Италии из английской «Астон Виллы» на правах аренды и записал на свой счет три результативных удара за четыре матча.

Довбик имеет в активе также три гола, но провел 17 игр во всех турнирах.

«Мален представляет собой идеальный прототип нападающего по мнению Гасперини: быстрый, подвижный, способный атаковать вглубь поля и создавать пространство для атакующей игры.

В последние месяцы тренер уже объяснял, что в современном футболе наличие физически мощного центрального нападающего не является обязательным.

В то время Артем Довбик и Эван Фергюсон находились под наблюдением , и их состояние – также из-за многочисленных травм – так и не убедило Гасперини. И статистика подтверждает правоту тренера: Мален уже сравнялся с украинцем по количеству забитых мячей, сыграв на 13 матчей меньше», – отмечают в Италии.

По теме:
Шевченко и Ребров составили компанию Михаилу Мудрику
Роналду планирует вернуться в Европу и выбрал клуб для продолжения карьеры
Ювентус нацелился на трансфер голкипера топ-клуба АПЛ
Рома Рим Дониелл Мален Артем Довбик Астон Вилла трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Voce Giallorossa
Оцените материал
(11)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Це й так зрозуміло, що конкуренція у Жироні і конкуренція у Ромі-небо й земля. І італійський чемпіонат, збудований на тактиці, дисципліні, обороні, контратаці -тяжчий за іспанський. Слова самого Довбика і Модріча це тільки підтверджують.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
