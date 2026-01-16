ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ

Римская Рома официально объявила о подписании нидерландского форварда Дониэлла Малена, который перебрался в Рим из Астон Виллы. Пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, волки арендовали форварда до конца нынешнего сезона, но смогут выкупить футболиста за 29 миллионов евро. О финансовых аспектах личного контракта ничего не сообщается.

В сезоне 2025/26 Дониелл Мален провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.