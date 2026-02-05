Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Не смогли забить. Заря и Андижан в контрольном матче сыграли вничью

Матч «Заря» – «Андижан» завершился со счетом 0:0

ФК Заря

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 5 февраля, подопечные Виктора Скрипника сыграли товарищеский матч с клубом «Андижан» из Узбекистана.

Поединок проходил в напряженной борьбе. Возможности открыть счет были у обеих команд.

Острые моменты периодически возникали то у одних, то у других ворот. Но забить так никому и не удалось. Поединок завершился нулевой ничьей.

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля

«Заря» (Луганск, Украина) – «Андижан» (Узбекистан) – 0:0

«Заря»: Сапутин (Турбаевский, 46), Эскинья (Башич, 46), Джордан (Янич, 46), Вантух (Жуниор Рейс, 46), Малыш (Пердута, 46), Кушниренко (Дришлюк, 46), Попара (Ба, 61), Андушич (Саленко, 46) Слесар (Горбач, 46), Верлей, Будковский (Задорожный, 61).

Видеозапись матча

Сергей Турчак
