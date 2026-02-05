Металлист 1925 проводит спарринг с Хаммарбю. Стартовые составы
Поединок «Металлист 1925» – «Хаммарбю» состоится 5 февраля в 19:00
Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграет контрольный матч с клубом «Хаммарбю» из Швеции.
Чемпионат Швеции проходит по сестеме весна-осень. В прошлом сезоне «Хаммарбю» в 30 матчах набрал 62 очка (19 побед, 5 ничьих, 6 поражений) и в турнирной таблице занял второе место.
В турнирной таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает седьмое место. В 15 матчах команда набрала 24 очка.
Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 19:00
«Металлист 1925» (Украина) – «Хаммарбю» (Швеция)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цезарий Кухарский раскритиковал вингера лондонского «Челси» из-за его высказываний
Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила