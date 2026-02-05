Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 проводит спарринг с Хаммарбю. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Металлист 1925
05.02.2026 19:00 - : -
Хаммарбю
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 18:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:21
182
0

Металлист 1925 проводит спарринг с Хаммарбю. Стартовые составы

Поединок «Металлист 1925» – «Хаммарбю» состоится 5 февраля в 19:00

05 февраля 2026, 18:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 18:21
182
0
Металлист 1925 проводит спарринг с Хаммарбю. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 5 февраля, харьковский клуб сыграет контрольный матч с клубом «Хаммарбю» из Швеции.

Чемпионат Швеции проходит по сестеме весна-осень. В прошлом сезоне «Хаммарбю» в 30 матчах набрал 62 очка (19 побед, 5 ничьих, 6 поражений) и в турнирной таблице занял второе место.

В турнирной таблице УПЛ «Металлист 1925» занимает седьмое место. В 15 матчах команда набрала 24 очка.

Товарищеский матч. Испания. 5 февраля, 19:00

«Металлист 1925» (Украина) – «Хаммарбю» (Швеция)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Металлист 1925»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
