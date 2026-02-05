Сыграл все матчи. Основной игрок Кривбасса может сменить клуб

Основной центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате может перейти в «Маккаби» из Нетании.

Сообщается, что израильский клуб готов компенсировать переход футболиста, заплатив сумму, которая может удовлетворить криворожский клуб.

В текущем сезоне Конате сыграл все матчи в стартовом составе «Кривбасса», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

После 16 туров УПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

«Маккаби» Нетания после 21 тура чемпионата Израиля имеет 27 набранных баллов и занимает восьмое место в таблице.