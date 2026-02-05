Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграл все матчи. Основной игрок Кривбасса может сменить клуб
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 19:40 | Обновлено 05 февраля 2026, 19:41
Бакари Конате может поехать в Израиль

Кривбасс. Бакари Конате

Основной центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате может перейти в «Маккаби» из Нетании.

Сообщается, что израильский клуб готов компенсировать переход футболиста, заплатив сумму, которая может удовлетворить криворожский клуб.

В текущем сезоне Конате сыграл все матчи в стартовом составе «Кривбасса», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

После 16 туров УПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

«Маккаби» Нетания после 21 тура чемпионата Израиля имеет 27 набранных баллов и занимает восьмое место в таблице.

Бакари Конате Кривбасс Кривой Рог Маккаби Нетания чемпионат Израиля по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник
