Сыграл все матчи. Основной игрок Кривбасса может сменить клуб
Бакари Конате может поехать в Израиль
Основной центральный защитник «Кривбасса» Бакари Конате может перейти в «Маккаби» из Нетании.
Сообщается, что израильский клуб готов компенсировать переход футболиста, заплатив сумму, которая может удовлетворить криворожский клуб.
В текущем сезоне Конате сыграл все матчи в стартовом составе «Кривбасса», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
После 16 туров УПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
«Маккаби» Нетания после 21 тура чемпионата Израиля имеет 27 набранных баллов и занимает восьмое место в таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб обязан заплатить более пяти миллионов гривен в течении трех ближайших месяцев
Пеп прокомментировал предстоящее противостояние с лондонским Арсеналом