ФОТО. Тактические построения. Сборы Динамо: три игрока вернулись в основу

В среду, 4 февраля, киевское «Динамо» продолжило подготовку к возобновлению соревнований во время тренировочного сбора в Турции.

День для команды начался с поездки на Mardan Stadium в Анталье, где «Динамо» U-19 сыграло матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против сверстников из мадридского «Атлетико». Игроки, тренерский штаб и персонал первой команды наблюдали за событиями с трибун и активно поддерживали юных динамовцев.

Вечером «бело-синие» провели тренировку, которая началась с установки и традиционной разминки. В общую группу вернулись Валентин Моргун, Александр Тимчик и Валентин Рубчинский.

В конце разминки игроки выполняли интересное задание – им необходимо было оббежать стойки и забить гол в маленькие ворота. Если забить мяч не удавалось, футболисту нужно было выполнить ускорение к фишке, установленной на дистанции.

После разминки началась основная часть тренировки. Первое упражнение было направлено на отработку ударов. Игорь Костюк выбрал двух капитанов, которые по очереди набирали себе команды. Ими стали Виталий Буяльский и Эдуардо Герреро. После этого командам необходимо было наносить удары с разных позиций и из различных игровых ситуаций. Более точной оказалась команда Буяльского.

В ходе следующего упражнения футболисты разделились на три команды. Пока две из них играли между собой на половине поля, третья работала над завершением атак. Победу в этом сегменте одержала команда, выступавшая в зеленых манишках. Все команды набрали одинаковое количество зачетных баллов и побед, поэтому решающим фактором стала разница забитых и пропущенных мячей.

По завершении тренировки игроки индивидуально отрабатывали удары и штрафные вместе с вратарями.

В четверг, 5 февраля, «Динамо» проведет четвертый контрольный матч на зимнем сборе в Турции. Соперником киевлян станет ровенский «Верес». Начало – 16:00 по киевскому времени.

Фотогалерея