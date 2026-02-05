Названы стартовые составы Динамо и Вереса на спарринг в Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 15:41
Команды Игоря Костюка и Олега Шандрука проведут украинское дерби

Коллаж Sport.ua. Игорь Костюк и Олег Шандрук

Украинские клубы проводят контрольную встречу на зимних сборах в Турции, названы стартовые составы.

5 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Верес Ровно.

Команды Игоря Костюка и Олега Шандрука проведут украинское дерби.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра пройдет в турецкой Анталии.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Верес Ровно идет на 11-й позиции (18 баллов).

Стартовые составы Динамо и Вереса на спарринг в Турции

Динамо: Игнатенко, Вивчаренко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Пономаренко, Коробов, Огундана, Михавко, Биловар, Михайленко

Запас: Суркис, Моргун, Дикий, Федоренко, Караваев, Попов, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Герич, Буяльський, Яцык, Диалло, Герреро

Верес: Кожухар, Протасевич, Вовченко, Гончаренко, Корнийчук, Харатин, Шарай, игрок на просмотре, Ндукве, Годя, Гонсалвеш

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Перець
Біловар ,Михавко і Попов захист агонь хтось да привезе гол
Vladus
Огундана гарний вінгер, заслужив місце у старті, а Тіаре ніякий...
