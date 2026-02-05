Алавес – Реал Сосьедад – 2:3. Драма в Кубке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании
Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.
Реал Сосьедад в драматичном матче нанес в гостях поражение Алавесу (3:2)
За 15 минут до финального свистка гости уступали (1:2), но сумели забить два мяча и вырвать победу в матче
Совершив камбек, Реал Сосьедад вышел в полуфинал турнира.
Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля 2026
Алавес – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Абде Реббаш, 8, Тони Мартинес, 29 (пен) – Микель Оярсабаль, 15, Гонсалу Гедеш, 76, Орри Оускарссон, 80
Нереализованный пенальти: Тони Мартинес, 67 (Алавес)
Видео голов и обзор матча
События матча
