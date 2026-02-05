Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алавес – Реал Сосьедад – 2:3. Драма в Кубке. Видео голов и обзор матча
Кубок Испании
Алавес
04.02.2026 22:00 – FT 2 : 3
Реал Сосьедад
Испания
05 февраля 2026, 16:39 | Обновлено 05 февраля 2026, 16:45
Алавес – Реал Сосьедад – 2:3. Драма в Кубке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.

Реал Сосьедад в драматичном матче нанес в гостях поражение Алавесу (3:2)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 15 минут до финального свистка гости уступали (1:2), но сумели забить два мяча и вырвать победу в матче

Совершив камбек, Реал Сосьедад вышел в полуфинал турнира.

Кубок Испании. 1/4 финала, 4 февраля 2026

Алавес – Реал Сосьедад – 2:3

Голы: Абде Реббаш, 8, Тони Мартинес, 29 (пен) – Микель Оярсабаль, 15, Гонсалу Гедеш, 76, Орри Оускарссон, 80

Нереализованный пенальти: Тони Мартинес, 67 (Алавес)

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад), асcист Лука Сучич.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад), асcист Беньят Туррьентес.
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Мартинес (Алавес).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), асcист Гонсалу Гедеш.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Абде Реббах (Алавес), асcист Aitor Manas.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
