  4. Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
05.02.2026 16:00 - : -
Верес
Товарищеские матчи
Динамо – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

Коллаж Sport.ua

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Верес» - 0:0

«Динамо»: Игнатенко – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Коробов – Михайленко, Шапаренко – Шола, Пихаленок, Волошин – Пономаренко.

Запасные: Суркис, Моргун, Дикий, Федоренко, Караваев, Попов, Тиаре, Дубинчак, Бражко, Герич, Буяльский, Яцик, Диалло, Герреро.

«Верес»: Кожухарь – Корнийчук, Гончаренко, Вовченко, Протасевич – Харатин – Шарай, инп, Годя, Гонсалвеш – Ндукве.

Стадион: «Belek Sport Center» (Белек, Турция).

В четверг, 5-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Белеке, на поле стадиона «Sueno Sport Center», начало в 16:00.

Четвертый контрольный поединок команды Игоря Костюка пройдет против соперника из УПЛ. «Верес» также базируется в Турции и уже успел сыграть четыре товарищеских матча до этого. При этом в чемпионате коллектив Олега Шандрука обе дуэли «бело-синим» уже проиграл.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

