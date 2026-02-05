Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жизнь без ван Дейка. Тренер объяснил большой трансфер Ливерпуля
Англия
05 февраля 2026, 17:10 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:29
717
0

Жизнь без ван Дейка. Тренер объяснил большой трансфер Ливерпуля

Слот сказал, зачем подписали Жаке

05 февраля 2026, 17:10 | Обновлено 05 февраля 2026, 17:29
717
0
Жизнь без ван Дейка. Тренер объяснил большой трансфер Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Ливерпуль в январе подписал центрального защитника Жереми Жаке, за которого заплатили более 60 миллионов фунтов.

20-летний игрок перейдет в команду летом, а Красные уже готовятся к моменту, когда нужно будет заменить лидера команды Вирджила ван Дейка.

«Клуб не просто так подписал Жаке. Это не паника, а планирование. Мы понимаем, что ван Дейк не будет еще 10 лет играть за Ливерпуль. У него контракт еще н полтора года, и мы готовимся к жизни без него», – сказал тренер Арне Слот.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

По теме:
Фавориты, темные лошадки и сюрпризы: лучшие команды общего этапа ЛЧ
Источник – Гвардиола решил покинуть Манчестер Сити
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Вирджил ван Дейк Арне Слот Жереми Жаке Ливерпуль Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Футбол | 05 февраля 2026, 15:12 0
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на спарринг против клуба Рига

Игра пройдет 5 февраля в 16:00 в турецкой Анталии на стадионе Мардан

Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 05 февраля 2026, 04:22 0
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»

Боксер не хочет обсуждать Фьюри

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05.02.2026, 08:03
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Футбол | 05.02.2026, 12:33
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Динамо получило жесткое наказание из-за нарушения закона Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
04.02.2026, 07:37 6
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 5
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 10
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем