Жизнь без ван Дейка. Тренер объяснил большой трансфер Ливерпуля

Ливерпуль в январе подписал центрального защитника Жереми Жаке, за которого заплатили более 60 миллионов фунтов.

20-летний игрок перейдет в команду летом, а Красные уже готовятся к моменту, когда нужно будет заменить лидера команды Вирджила ван Дейка.

«Клуб не просто так подписал Жаке. Это не паника, а планирование. Мы понимаем, что ван Дейк не будет еще 10 лет играть за Ливерпуль. У него контракт еще н полтора года, и мы готовимся к жизни без него», – сказал тренер Арне Слот.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.