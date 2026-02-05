Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Англия
05 февраля 2026, 05:16 |
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму

Клубы могут дать ответ на обвинения до 6 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine

FA предъявила «Челси» и «Вест Хэму» обвинения в связи с потасовкой футболистов в концовке матча АПЛ в минувшую субботу (3:2).

На 96-й минуте встречи 24-го тура АПЛ вингер «молотобойцев» Адама Траоре проиграл Марку Кукурелье борьбу за мяч у угла поля – защитник «Челси» доигрывал эпизод ползком. После этого Траоре сбросил поднявшегося соперника на газон и начал предъявлять претензии боковому судье.

Жоао Педро, вступившийся за Кукурелью, толкнул Траоре в спину. Адама попытался ответить тем же, началась потасовка с участием нескольких игроков. Жан-Клер Тодибо схватил форварда «Челси» за шею двумя руками. Главный арбитр Энтони Тэйлор показал Траоре и Жоао Педро желтые карточки, а после просмотра повтора удалил Тодибо.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила «Челси» и «Вест Хэм» в том, что клубы «не смогли предотвратить неподобающее и провокационное поведение» своих игроков. Оба клуба смогут дать ответ на обвинения до 6 февраля.

Челси Вест Хэм Английская Премьер-лига Футбольная ассоциация Англии Энтони Тейлор Жан-Клер Тодибо Адама Траоре Марк Кукурелья
Михаил Олексиенко Источник
