Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Игроку надоела травма
По информации Gazzetta dello Sport, форвард Ромы Артем Довбик сам принял решение об операции на левом бедре, чтобы окончательно решить проблемный вопрос с сухожилием.
Повреждение начало беспокоить игрока с середины осени, что вынуждало пропустить ряд матчей. Довбик теоретически мог бы продолжать выходить на поле, однако без операции ему регулярно приходилось бы оказываться в лазарете.
Артем захотел кардинально решить вопрос, чтобы после восстановления полноценно тренироваться и играть. Рома поддержала желание футболиста.
Ожидается, что Артем пропустит 2-3 месяца и не поможет сборной Украины в матче плей-офф ЧМ-2026 против Швеции.
