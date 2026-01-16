Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

По информации Gazzetta dello Sport, форвард Ромы Артем Довбик сам принял решение об операции на левом бедре, чтобы окончательно решить проблемный вопрос с сухожилием.

Повреждение начало беспокоить игрока с середины осени, что вынуждало пропустить ряд матчей. Довбик теоретически мог бы продолжать выходить на поле, однако без операции ему регулярно приходилось бы оказываться в лазарете.

Артем захотел кардинально решить вопрос, чтобы после восстановления полноценно тренироваться и играть. Рома поддержала желание футболиста.

Ожидается, что Артем пропустит 2-3 месяца и не поможет сборной Украины в матче плей-офф ЧМ-2026 против Швеции.