Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»

Бывший нападающий «Аталанты» и «Торино» Симоне Тирибокки заявил, что считает украинского форварда «Ромы» Артёма Довбика сильнее лидера атак миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«На мой взгляд, Довбик сильнее Лаутаро. Я не говорю, что Лаутаро не силен – он очень силен, но Довбик, если находится в правильном ментальном состоянии, превосходит его. Лаутаро более хладнокровен, он лучше играет в пас, но он уже семь или восемь лет выступает в Италии, у него был долгий путь развития. Довбик здесь всего год, а его второй год был настолько разрушительным, что он едва не покинул страну. Но через семь–восемь лет, при правильной работе, Довбик станет более совершенным, чем Лаутаро. Это мое мнение.

У Лаутаро нет такого атакующего потенциала, как у Довбика. Лаутаро более хладнокровен и лучше играет в пас только потому, что он вырос как футболист. Мы помним сегодняшнего и вчерашнего Лаутаро, но уже не помним, каким он был в первый–второй год, когда болельщики «Интера» его ненавидели, потому что он не забивал», – сказал Тирибокки в подкасте Balla col Tir.

Сообщалось, что «Рома» приняла категорическое решение по Довбику.