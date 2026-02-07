Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»
Италия
07 февраля 2026, 20:54 | Обновлено 07 февраля 2026, 20:55
Бывший футболист сделал громкое заявление

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий «Аталанты» и «Торино» Симоне Тирибокки заявил, что считает украинского форварда «Ромы» Артёма Довбика сильнее лидера атак миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«На мой взгляд, Довбик сильнее Лаутаро. Я не говорю, что Лаутаро не силен – он очень силен, но Довбик, если находится в правильном ментальном состоянии, превосходит его. Лаутаро более хладнокровен, он лучше играет в пас, но он уже семь или восемь лет выступает в Италии, у него был долгий путь развития. Довбик здесь всего год, а его второй год был настолько разрушительным, что он едва не покинул страну. Но через семь–восемь лет, при правильной работе, Довбик станет более совершенным, чем Лаутаро. Это мое мнение.

У Лаутаро нет такого атакующего потенциала, как у Довбика. Лаутаро более хладнокровен и лучше играет в пас только потому, что он вырос как футболист. Мы помним сегодняшнего и вчерашнего Лаутаро, но уже не помним, каким он был в первый–второй год, когда болельщики «Интера» его ненавидели, потому что он не забивал», – сказал Тирибокки в подкасте Balla col Tir.

Сообщалось, что «Рома» приняла категорическое решение по Довбику.

Артем Довбик Лаутаро Мартинес Рома Рим Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Saar
І у чому сила Довбика? Лаутаро стабільно виступає і є одним з кращих в світі! І за збірну Аргентини теж! Як відомо, стабільність -це клас. У Довбика цього і близько немає! І за збірну теж.
Ответить
0
