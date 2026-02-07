Тренер ЛНЗ рассказал о спаррингах против Колоса

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о сегодняшних поединках двумя составами с ковалевским «Колосом» на сборах в Турции.

«Колос» всегда отличался бойцовским характером. Вот почему в противостояниях с ним важно было, прежде всего, не проиграть в неуступчивости. Считаю, что в Турции это черкасчанам удалось.

И если в первом поединке в составе ЛНЗ было несколько юных футболистов, которые имели возможность продемонстрировать, чего стоят, то во втором наш состав был максимально приближен к оптимальному, а соперничество по напряжению было на уровне официального матча. Хватало довольно жестких единоборств, однако обошлось без травм, что очень важно на финише подготовительного периода.

Программа двух поединков в один день - выполнена. Необходимую информацию мы получили, ведь у подопечных была возможность провести на поле по 90 минут.

В Турции ЛНЗ осталось еще сыграть два спарринга, и один из них с еще одной украинской командой – «Шахтером».