Тренер ЛНЗ рассказал о спаррингах против Колоса
Черкасчане выиграли оба спарринга у «Колоса»
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о сегодняшних поединках двумя составами с ковалевским «Колосом» на сборах в Турции.
«Колос» всегда отличался бойцовским характером. Вот почему в противостояниях с ним важно было, прежде всего, не проиграть в неуступчивости. Считаю, что в Турции это черкасчанам удалось.
И если в первом поединке в составе ЛНЗ было несколько юных футболистов, которые имели возможность продемонстрировать, чего стоят, то во втором наш состав был максимально приближен к оптимальному, а соперничество по напряжению было на уровне официального матча. Хватало довольно жестких единоборств, однако обошлось без травм, что очень важно на финише подготовительного периода.
Программа двух поединков в один день - выполнена. Необходимую информацию мы получили, ведь у подопечных была возможность провести на поле по 90 минут.
В Турции ЛНЗ осталось еще сыграть два спарринга, и один из них с еще одной украинской командой – «Шахтером».
