Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я бы сделал это снова». Миколенко услышал тревожные слова от тренера
Англия
07 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:16
803
0

«Я бы сделал это снова». Миколенко услышал тревожные слова от тренера

Дэвид Мойес намекнул, что украинец может потерять место в составе

07 февраля 2026, 21:15 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:16
803
0
«Я бы сделал это снова». Миколенко услышал тревожные слова от тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес заявил, что остался доволен игрой Джарреда Брентвейта в матче 24-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1), в котором тот действовал на позиции украинца Виталия Миколенко – левого защитника.

«Мы довольны Джарредом. Думаю, он очень хорошо сыграл на прошлой неделе. Сейчас нам нужно следить за ним и заботиться о нем, потому что он только что вернулся, но хорошо, что он снова с нами», – цитирует Мойеса Everton News.

Также один из журналистов спросил у тренера «Эвертона», может ли Брентвейт снова сыграть на позиции левого защитника в будущем. Мойес ответил, что он «сделал бы это снова».

Сообщалось, что в Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко.

По теме:
Пчелы ужалили сорок. Брентфорд с Ярмолюком создал сенсацию в АПЛ
Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Дэвид Мойес отреагировал на автогол Миколенко в матче Эвертона в АПЛ
Виталий Миколенко Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Эвертон Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 07 февраля 2026, 03:02 22
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?

Список возглавил Лионель Месси

ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках
Олимпийские игры | 07 февраля 2026, 14:54 7
ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках
ОИ-2026. Украинки – круговые. Разыграны первые медали в лыжных гонках

Соревновательную программу открыл женский скиатлон

Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Футбол | 07.02.2026, 06:32
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07.02.2026, 08:12
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Футбол | 07.02.2026, 20:47
Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем