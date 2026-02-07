«Я бы сделал это снова». Миколенко услышал тревожные слова от тренера

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес заявил, что остался доволен игрой Джарреда Брентвейта в матче 24-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:1), в котором тот действовал на позиции украинца Виталия Миколенко – левого защитника.

«Мы довольны Джарредом. Думаю, он очень хорошо сыграл на прошлой неделе. Сейчас нам нужно следить за ним и заботиться о нем, потому что он только что вернулся, но хорошо, что он снова с нами», – цитирует Мойеса Everton News.

Также один из журналистов спросил у тренера «Эвертона», может ли Брентвейт снова сыграть на позиции левого защитника в будущем. Мойес ответил, что он «сделал бы это снова».

Сообщалось, что в Англии обеспокоены ситуацией с будущим Миколенко.