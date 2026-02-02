ITF02 февраля 2026, 21:01 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 февраля
W75 Андрезье-Бутеон (Франция – хард, зал), Engie Open Andrezieux-Boutheon 42
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Катерина Дятлова (Украина) – Диана Мартынов (Франция, 9) – 3:6, 2:6
- Кароланн Делонэ (Новая Каледония) – Анастасия Фирман (Украина, 15) – 6:4, 5:7, 2:6
Второй круг
- Алис Роббе (Франция, 8) – Анастасия Фирман (Украина, 15) – 03.02, 11:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Вероника Подрез (Украина) – Тифани Леметр (Франция) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Дебора Кьеза (Италия) и Самира Де Стефано (Италия) – Мари Маттеи (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W50 Орландо (Флорида, США – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – Ноэлла Севальос (Боливия) – 02.02
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 5 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елена Грекул (Украина) – Наташа Кральевич (Швейцария, уайлд-кард) – 6:0. 6:3
Второй круг
- Лиса Клейс (Бельгия, 7) – Елена Грекул (Украина) – 6:1, 6:1
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лена Боинг (Германия) – Мария Емшанова (Украина) – w/o
- Арина Якушева (Украина) – Элен Граб (Украина) – 2:6, 6:4, 10:7
Второй круг
- Мария Емшанова (Украина) – Алексия Тацу (Румыния) – 03.02
- Зина Херманн (Германия, 4) – Арина Якушева (Украина) – 03.02
Одиночный разряд
Первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 3) – Ирем Курт (Турция) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Зейнеп Полат (Турция) и Мария Емшанова (Украина) – Рикки де Конинх (Нидерланды) и Мана Кавамура (Япония, 2) – ТВА
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – Мари Вийе (Франция) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Таниша Кашьяп (Индия) и Дарья Есыпчук (Украина) – Лай Чинлам (Гонконг) и Йи Хен Йе (Южная Корея) – 03.02, не ранее 15:00
