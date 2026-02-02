Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 февраля

W75 Андрезье-Бутеон (Франция – хард, зал), Engie Open Andrezieux-Boutheon 42

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Катерина Дятлова (Украина) – Диана Мартынов (Франция, 9) – 3:6, 2:6

Кароланн Делонэ (Новая Каледония) – Анастасия Фирман (Украина, 15) – 6:4, 5:7, 2:6

Второй круг

Алис Роббе (Франция, 8) – Анастасия Фирман (Украина, 15) – 03.02, 11:00

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Подрез (Украина) – Тифани Леметр (Франция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Дебора Кьеза (Италия) и Самира Де Стефано (Италия) – Мари Маттеи (Франция) и Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W50 Орландо (Флорида, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – Ноэлла Севальос (Боливия) – 02.02

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 5 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Елена Грекул (Украина) – Наташа Кральевич (Швейцария, уайлд-кард) – 6:0. 6:3

Второй круг

Лиса Клейс (Бельгия, 7) – Елена Грекул (Украина) – 6:1, 6:1

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Лена Боинг (Германия) – Мария Емшанова (Украина) – w/o

– w/o Арина Якушева (Украина) – Элен Граб (Украина) – 2:6, 6:4, 10:7

Второй круг

Мария Емшанова (Украина) – Алексия Тацу (Румыния) – 03.02

– Алексия Тацу (Румыния) – 03.02 Зина Херманн (Германия, 4) – Арина Якушева (Украина) – 03.02

Одиночный разряд

Первый круг

Елизавета Котляр (Украина, 3) – Ирем Курт (Турция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Зейнеп Полат (Турция) и Мария Емшанова (Украина) – Рикки де Конинх (Нидерланды) и Мана Кавамура (Япония, 2) – ТВА

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Есыпчук (Украина) – Мари Вийе (Франция) – ТВА

Парный разряд

Первый круг