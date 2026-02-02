Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сассуоло предложил около миллиона евро за трансфер игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 19:37 |
1024
2

Сассуоло предложил около миллиона евро за трансфер игрока сборной Украины

Ефим Конопля может покинуть донецкий «Шахтер» и перебраться в чемпионат Италии

02 февраля 2026, 19:37 |
1024
2 Comments
Сассуоло предложил около миллиона евро за трансфер игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Итальянский «Сассуоло» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления и обратил внимание на игрока сборной Украины. Об этом сообщила SportArena.

Представитель Серии А заинтересован в услугах защитника донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, контракт которого истекает 30 сентября 2026 года, после чего тот получит статус свободного агента.

По информации источника, «Сассуоло» предложил около одного миллиона евро за полноценный трансфер 26-летнего защитника. Позиция украинской стороны на данный момент неизвестна.э

Конопля провел в футболке «Шахтера» 106 матчей, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

«Сассуоло» набрал 29 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Фабио Гроссо имела неприятную серию из семи матчей без побед (три ничьи и четыре поражения), однако в последних двух играх удалось набрать шесть баллов из шести возможных.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
Яремчук до перехода в Лион завоевал три трофея с Олимпиакосом в Греции
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
Сассуоло Шахтер Донецк Ефим Конопля трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 02 февраля 2026, 08:07 29
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»

Известный тренер раскритиковал Ваната

Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Футбол | 02 февраля 2026, 17:15 0
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»
Игрок сборной Украины: «Был в Лиссабоне – видел гол Трубина. Все в шоке»

Назаренко повезло быть на стадионе

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02.02.2026, 08:34
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 02.02.2026, 15:40
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Ястремская выиграла стартовый матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02.02.2026, 00:07
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Надо продавать
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 6
Бокс
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 4
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем