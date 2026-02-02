Сассуоло предложил около миллиона евро за трансфер игрока сборной Украины

Итальянский «Сассуоло» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления и обратил внимание на игрока сборной Украины. Об этом сообщила SportArena.

Представитель Серии А заинтересован в услугах защитника донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, контракт которого истекает 30 сентября 2026 года, после чего тот получит статус свободного агента.

По информации источника, «Сассуоло» предложил около одного миллиона евро за полноценный трансфер 26-летнего защитника. Позиция украинской стороны на данный момент неизвестна.э

Конопля провел в футболке «Шахтера» 106 матчей, в которых забил семь голов и отдал 16 результативных передач. Трансферная стоимость защитника составляет пять миллионов евро.

«Сассуоло» набрал 29 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Фабио Гроссо имела неприятную серию из семи матчей без побед (три ничьи и четыре поражения), однако в последних двух играх удалось набрать шесть баллов из шести возможных.