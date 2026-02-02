Яремчук может стать 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1. Кто были первые 10?

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, может стать 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.

По этому поводу вспомним всех 10 представителей Украины, игравших в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству сыгранных матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.

Интересным фактом является то, что Яремчук может стать первым, кто сыграет в Лиге 1 за Лион.

Матчи украинцев в Лиге 1