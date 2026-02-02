Франция02 февраля 2026, 20:03 |
446
0
Яремчук может стать 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1. Кто были первые 10?
Вспомним всех представителей Украины, в разное время выступавших в чемпионате Франции
02 февраля 2026, 20:03 |
446
0
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, может стать 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.
По этому поводу вспомним всех 10 представителей Украины, игравших в чемпионате Франции.
Рекорд по количеству сыгранных матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.
Интересным фактом является то, что Яремчук может стать первым, кто сыграет в Лиге 1 за Лион.
Матчи украинцев в Лиге 1
- 58 – Александр Заваров (Нанси)
- 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
- 27 – Сергей Скаченко (Мец)
- 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 16 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
- 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
- 6 – Павел Яковенко (Сошо)
- 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
- 2 – Николай Кухаревич (Труа)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
Функционер – о Сауле Альваресе
Футбол | 02 февраля 2026, 14:01 6
Владиславом интересуется Вулверхэмптон
Футзал | 02.02.2026, 00:07
Футбол | 02.02.2026, 17:50
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Комментарии 0
Популярные новости
01.02.2026, 08:58 15
01.02.2026, 09:19 4
02.02.2026, 06:00 7
01.02.2026, 09:47 7
01.02.2026, 13:50 33
01.02.2026, 08:32
02.02.2026, 03:22 2
02.02.2026, 07:03