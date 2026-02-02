Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук может стать 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1. Кто были первые 10?
Франция
02 февраля 2026, 20:03
Яремчук может стать 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1. Кто были первые 10?

Вспомним всех представителей Украины, в разное время выступавших в чемпионате Франции

Яремчук может стать 11-м украинцем, сыгравшим в Лиге 1. Кто были первые 10?
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук, арендованный у греческого Олимпиакоса до конца сезона, может стать 11-м украинцем, сыгравшим во французской Лиге 1.

По этому поводу вспомним всех 10 представителей Украины, игравших в чемпионате Франции.

Рекорд по количеству сыгранных матчей держит Александр Заваров, сыгравший 58 поединков за Нанси.

Интересным фактом является то, что Яремчук может стать первым, кто сыграет в Лиге 1 за Лион.

Матчи украинцев в Лиге 1

  • 58 – Александр Заваров (Нанси)
  • 28 – Эдуард Соболь (Страсбург)
  • 27 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 20 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 16 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 15 – Максим Левицкий (Сент-Этьен)
  • 11 – Даниил Игнатенко (Бордо)
  • 6 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 2 – Юрий Яковенко (Аяччо)
  • 2 – Николай Кухаревич (Труа)
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Роман Яремчук статистика Александр Заваров Эдуард Соболь Сергей Скаченко Руслан Малиновский Илья Забарный Максим Левицкий Даниил Игнатенко Павел Яковенко Юрий Яковенко Николай Кухаревич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
