Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона может прекратить сотрудничество с конкурентом украинца из-за травмы
Испания
02 февраля 2026, 21:17 |
508
1

Жирона может прекратить сотрудничество с конкурентом украинца из-за травмы

Марк-Андре тер Штеген повредил мышцу подколенного сухожилия и рискует пропустить два месяца

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Жироны» Марк-Андре тер Штеген может вернуться в расположение «Барселоны», несмотря на арендное соглашение, которое было заключено между клубами.

Опытный 33-летний вратарь получил серьезную травму – повредил мышцу подколенного сухожилия, из-за чего рискует пропустить около двух месяцев. Существует вероятность, что ему придется перенести операцию.

По информации инсайдера Нила Солы, врачи «Барселоны» посетят немецкого футболиста, чтобы определить, как продвигается его выздоровление, выяснить все подробности повреждения, а также возможные сроки востановления.

Если опасения «Жироны» о серьезности травмы подтвердятся, клуб досрочно расторгнет арендное соглашение и вернет тер Штегена обратно в «Барселону».

Марк-Андре успел провести всего две игры в команде Мичела – против «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1). Если немецкий вратарь вернется в расположение «блаугранас», «Жирона» сможет рассчитывать на двоих голкиперов – аргентинца Пауло Гассанигу и украинца Владислава Крапивцова.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
ivankondrat96
Шкода тер Штегена. Тільки прийшов у новий клуб - і чергова травма
