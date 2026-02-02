Жирона может прекратить сотрудничество с конкурентом украинца из-за травмы
Марк-Андре тер Штеген повредил мышцу подколенного сухожилия и рискует пропустить два месяца
Голкипер испанской «Жироны» Марк-Андре тер Штеген может вернуться в расположение «Барселоны», несмотря на арендное соглашение, которое было заключено между клубами.
Опытный 33-летний вратарь получил серьезную травму – повредил мышцу подколенного сухожилия, из-за чего рискует пропустить около двух месяцев. Существует вероятность, что ему придется перенести операцию.
По информации инсайдера Нила Солы, врачи «Барселоны» посетят немецкого футболиста, чтобы определить, как продвигается его выздоровление, выяснить все подробности повреждения, а также возможные сроки востановления.
Если опасения «Жироны» о серьезности травмы подтвердятся, клуб досрочно расторгнет арендное соглашение и вернет тер Штегена обратно в «Барселону».
Марк-Андре успел провести всего две игры в команде Мичела – против «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1). Если немецкий вратарь вернется в расположение «блаугранас», «Жирона» сможет рассчитывать на двоих голкиперов – аргентинца Пауло Гассанигу и украинца Владислава Крапивцова.
🚨🧤 TER STEGEN està lesionat de gravetat i podria tornar al Barça— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 2, 2026
‼️🔵🔴 Girona i Barça estan pendents del diagnòstic final i l'escenari d'un possible retorn al Barça està obert
📹 @Nilsola10 i Adrià Soldevila al #QTJ!#FCBlive pic.twitter.com/AlGp2YXRHt
Confirmada la notícia explicada al @QueThiJugues.— Nil Solà (@Nilsola10) February 2, 2026
Avui els metges del Barça visiten al porter alemany per determinar com s’afronta la recuperació i saber exactament la lesió que hi ha.
No té gens bona pinta. Més de dos mesos segur. https://t.co/tMr0S6N3qD
