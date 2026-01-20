ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала тер Штегена

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании немецкого вратаря каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена.

Отмечается, что 33-летний футболист будет выступать за клуб на правах аренды до завершения нынешней кампании.

За время своего пребывания в составе «Барсы» тер Штеген сыграл 423 матча и выиграл Лигу чемпионов, 6 чемпионатов Испании, 6 Кубков Испании, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.

В сезоне 2025/26 Марк-Андре тер Штеген из-за травмы провел только 1 матч на клубном уровне, пропустив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее «Жирона» объявила об аренде полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.