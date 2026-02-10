Саудовская Аравия готовит трансфер суперзвезды на место Роналду

Представители Саудовской Аравии планируют в три раза увеличить текущий доход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чтобы убедить его перейти в местную Про-лигу.

По сведениям Mirror, если 33-летний египтянин согласится на трансфер, его недельное жалованье достигнет 1,38 млн евро. Саудовские функционеры видят в Салахе будущий символ чемпионата, который сможет заменить Криштиану Роналду в роли главной медийной фигуры лиги.

Руководство «Ливерпуля» рассматривает вариант с продажей своего лидера, поскольку это поможет существенно оптимизировать платежную ведомость. Кроме того, мерсисайдцы намерены выручить за переход вингера солидную компенсацию и стремятся закрыть вопрос до старта ЧМ-2026.

Напомним, что Роналду сейчас не участвует в матчах «Аль-Насра». Португалец выразил протест против методов управления клубом со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), считая условия в других командах более выгодными.

41-летний форвард уже пропустил две встречи, и в прессе активно обсуждается его возможный отъезд в МЛС или возвращение в европейский футбол этим летом.

Мохамед Салах защищает цвета «красных» с 2017 года. В кампании-2025/2026 на его счету шесть голов и шесть ассистов в 25 матчах. Трудовой договор египтянина с английским клубом истекает летом 2027 года. Согласно данным Capology, его нынешняя зарплата составляет 460 тыс евро в неделю без учета налоговых вычетов.