Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовская Аравия готовит трансфер суперзвезды на место Роналду
Саудовская Аравия
10 февраля 2026, 03:13 | Обновлено 10 февраля 2026, 03:14
373
0

Саудовская Аравия готовит трансфер суперзвезды на место Роналду

Местные функционеры видят в Салахе будущий символ чемпионата

10 февраля 2026, 03:13 | Обновлено 10 февраля 2026, 03:14
373
0
Саудовская Аравия готовит трансфер суперзвезды на место Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители Саудовской Аравии планируют в три раза увеличить текущий доход нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, чтобы убедить его перейти в местную Про-лигу.

По сведениям Mirror, если 33-летний египтянин согласится на трансфер, его недельное жалованье достигнет 1,38 млн евро. Саудовские функционеры видят в Салахе будущий символ чемпионата, который сможет заменить Криштиану Роналду в роли главной медийной фигуры лиги.

Руководство «Ливерпуля» рассматривает вариант с продажей своего лидера, поскольку это поможет существенно оптимизировать платежную ведомость. Кроме того, мерсисайдцы намерены выручить за переход вингера солидную компенсацию и стремятся закрыть вопрос до старта ЧМ-2026.

Напомним, что Роналду сейчас не участвует в матчах «Аль-Насра». Португалец выразил протест против методов управления клубом со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), считая условия в других командах более выгодными.

41-летний форвард уже пропустил две встречи, и в прессе активно обсуждается его возможный отъезд в МЛС или возвращение в европейский футбол этим летом.

Мохамед Салах защищает цвета «красных» с 2017 года. В кампании-2025/2026 на его счету шесть голов и шесть ассистов в 25 матчах. Трудовой договор египтянина с английским клубом истекает летом 2027 года. Согласно данным Capology, его нынешняя зарплата составляет 460 тыс евро в неделю без учета налоговых вычетов.

По теме:
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
Легенда Ливерпуля: «Не думаю, что команда выйдет в Лигу чемпионов»
Мохамед Салах Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд
Михаил Олексиенко Источник: The Mirror
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 2
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Замена Владислава была вынужденной – он получил травму

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09 февраля 2026, 19:18 5
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс

Александр отметился голом в товарищеском матче против «Телстара»

Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Футбол | 10.02.2026, 02:19
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Президент клуба УПЛ: «Мы столкнулись с шантажом агентов, нам угрожали»
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Бокс | 09.02.2026, 20:05
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Футбол | 09.02.2026, 06:02
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 26
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 10
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем