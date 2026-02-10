Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 04:01
Лидер Барсы раскрыл подробности своего возвращения на поле

Рафинья поделился состоянием после травмы

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился информацией о своем физическом состоянии.

Ранее поступали сведения, что у атакующего хавбека выявлено мышечное перенапряжение в области правого бедра. Из-за этого повреждения он пропустил выездной поединок 1/4 финала Кубка Испании против «Альбасете» (2:1), а также не смог помочь команде в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0).

«Мое самочувствие улучшается, мы восстанавливаемся шаг за шагом. Пока не готов точно сказать, смогу ли выйти на поле в четверг, нужно немного подождать.

Шансы присутствуют, однако все понимают, насколько непредсказуемыми бывают травмы. Я очень соскучился по игре с партнерами», – отметил Рафинья.

В ближайший четверг «Барселоне» предстоит гостевая встреча с «Атлетико» в рамках полуфинала Кубка Испании.

