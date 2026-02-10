Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 05:32
У капитана Реала назревает конфликт с тренерским штабом

Карвахаль раздражен ситуацией в клубе

У капитана Реала назревает конфликт с тренерским штабом
Отношения между наставником и защитником «Реала» стали более натянутыми. Согласно сведениям источника, Альваро Арбелоа и Дани Карвахаль практически прекратили личное общение.

Сообщается, что футболист убежден в своей готовности выходить на поле, однако он «так и не получил внятных разъяснений относительно сложившейся ситуации».

Ранее упоминалось, что 34-летний ветеран крайне разочарован дефицитом игрового времени. Весь поединок 23-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:0) он провел на скамье подрассматриваемых.

Сразу после окончания игры Карвахаль отправился на газон для выполнения упражнений под наблюдением тренера по физподготовке Антонио Пинтуса. По информации издания The Athletic, Дани выглядел явно «раздраженным».

Окружение игрока подтверждает его подавленное состояние из-за отсутствия практики, но подчеркивает, что защитник намерен сохранять профессионализм и продолжит интенсивно тренироваться.

