  Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии

Саленко рассказал, как одной ногой уже перешел в «Тоттенхэм»

Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Саленко

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко рассказал, что был в шаге от перехода в лондонский «Тоттенхэм». Легенда киевлян признался, что несколько недель находился на сборах с английским клубом и даже подписал контракт.

«Я уже даже подписал с ними контракт. Почему не перешел? Потому что тогда нужно было разрешение на работу в Англии. А они давали сборщикам, которые сыграли 50% игр за прошлый год. И там поймали одного югослава, который две игры всего сыграл.

И мне сказали: «Все, нет». А контракт уже подписали, мне дали несколько копеек, несколько тысяч подъемных. А потом сказали: «Все, нет». Просили вернуть? Нет, там этими делами никто не занимается», – сказал Саленко.

Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тоттенхэм
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
