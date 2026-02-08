Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко рассказал, что был в шаге от перехода в лондонский «Тоттенхэм». Легенда киевлян признался, что несколько недель находился на сборах с английским клубом и даже подписал контракт.

«Я уже даже подписал с ними контракт. Почему не перешел? Потому что тогда нужно было разрешение на работу в Англии. А они давали сборщикам, которые сыграли 50% игр за прошлый год. И там поймали одного югослава, который две игры всего сыграл.

И мне сказали: «Все, нет». А контракт уже подписали, мне дали несколько копеек, несколько тысяч подъемных. А потом сказали: «Все, нет». Просили вернуть? Нет, там этими делами никто не занимается», – сказал Саленко.