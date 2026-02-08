Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал легионера с опытом выступлений за сборную
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 08:37 |
917
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал легионера с опытом выступлений за сборную

Кайя Макоссо стал игроком «Кудровки»

08 февраля 2026, 08:37 |
917
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал легионера с опытом выступлений за сборную
ФК Кудровка.

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании контракта с конголезским опорным полузащитником Кайем Макоссо. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Успеха в нашей команде, Кайя», – говорится в сообщении.

Последний клуб футболиста – венесуэльская Академия Пуэрто Кабельо (высший дивизион). Еще раньше выступал за норвежские «ИК Старт» и «Мосс», испанские «Велес» и «Реал Баломпедика Линенсе». Имеет опыт выступлений за сборную Конго U-20 – 6 матчей, 4 гола.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Верес и Кудровка сыграют товарищеский матч. Стартовые составы
Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции
Пономарев рассказал, увидел ли Ребров в его команде кандидатов в сборную
Кудровка трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07 февраля 2026, 09:14 1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу

Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине

Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Футбол | 07 февраля 2026, 08:55 4
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны

Киевляне хотели подписать Коялипу

Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Олимпийские игры | 07.02.2026, 09:10
Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 1. Анонс событий
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Футбол | 08.02.2026, 00:21
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Миколенко догнал Воронина по ассистам в АПЛ. У кого из украинцев больше?
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 10
Футбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем