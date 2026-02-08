ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал легионера с опытом выступлений за сборную

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о подписании контракта с конголезским опорным полузащитником Кайем Макоссо. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Успеха в нашей команде, Кайя», – говорится в сообщении.

Последний клуб футболиста – венесуэльская Академия Пуэрто Кабельо (высший дивизион). Еще раньше выступал за норвежские «ИК Старт» и «Мосс», испанские «Велес» и «Реал Баломпедика Линенсе». Имеет опыт выступлений за сборную Конго U-20 – 6 матчей, 4 гола.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кудровка занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.