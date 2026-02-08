Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проспер ОБА: «Я очень рад, что сегодня забил. Я просто счастлив»
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 09:21 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:24
Проспер ОБА: «Я очень рад, что сегодня забил. Я просто счастлив»

Нигериец поделился эмоциями после победы «горняков» над «Динамо» Тбилиси

ФК Шахтер Донецк. Проспер Оба

Нигерийский вингер Шахтера Проспер Оба поделился эмоциями после победы «горняков» над «Динамо» Тбилиси (7:2), где он отличился голом.

«Я очень рад, что сегодня забил. Я просто счастлив. Когда я увидел контратаку, я должен был быть в штрафной, чтобы занять правильную позицию для удара головой. Это был удар головой.

Самое главное – мы завоевали три очка. Я постараюсь упорно работать, быть в правильной позиции, когда придет мяч, и забивать голы», – сказал Проспер.

В зимнее межсезонье Проспер Оба перебрался в донецкий Шахтер из расположения черкасского ЛНЗ. Гол в ворота «Динамо» Тбилиси стал дебютным для Проспера в футболке «горняков».

Источник: ФК Шахтер Донецк
