Проспер ОБА: «Я очень рад, что сегодня забил. Я просто счастлив»

Нигерийский вингер Шахтера Проспер Оба поделился эмоциями после победы «горняков» над «Динамо» Тбилиси (7:2), где он отличился голом.

«Я очень рад, что сегодня забил. Я просто счастлив. Когда я увидел контратаку, я должен был быть в штрафной, чтобы занять правильную позицию для удара головой. Это был удар головой.

Самое главное – мы завоевали три очка. Я постараюсь упорно работать, быть в правильной позиции, когда придет мяч, и забивать голы», – сказал Проспер.

В зимнее межсезонье Проспер Оба перебрался в донецкий Шахтер из расположения черкасского ЛНЗ. Гол в ворота «Динамо» Тбилиси стал дебютным для Проспера в футболке «горняков».