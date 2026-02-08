ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с защитником команды Педро Энрике. Новое соглашение между клубом и бразильским футболистом рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Педро Энрике присоединился к «горнякам» в июле 2023 года. За два с половиной сезона защитник провел 66 официальных матчей, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами. Вместе с «Шахтером» футболист выигрывал чемпионат Украины (2024) и дважды Кубок Украины (2024, 2025).

Ранее появилась информация, что Педро Энрике может получить украинский паспорт и быть привлеченным к сборной Украины, которую тренирует Сергей Ребров.