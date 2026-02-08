Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 10:38
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком, которого сватают Реброву

Педро Энрике продлил соглашение с «горняками»

ФК Шахтер. Педро Энрике

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с защитником команды Педро Энрике. Новое соглашение между клубом и бразильским футболистом рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Педро Энрике присоединился к «горнякам» в июле 2023 года. За два с половиной сезона защитник провел 66 официальных матчей, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами. Вместе с «Шахтером» футболист выигрывал чемпионат Украины (2024) и дважды Кубок Украины (2024, 2025).

Ранее появилась информация, что Педро Энрике может получить украинский паспорт и быть привлеченным к сборной Украины, которую тренирует Сергей Ребров.

По теме:
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
«Лупашко начудил». Маркевич объяснил, кто должен быть капитаном Карпат
Легенда Шахтера: «Луческу – мой футбольный отец»
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
