Испания
08 февраля 2026, 15:25 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:38
Куда после Барселоны: Левандовски получил большое предложение

У Роберта появился вариант в МЛС

Куда после Барселоны: Левандовски получил большое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

По информации инсайдеров, форвард Барселоны Роберт Левандовски точно покинет Барселону по итогам сезона и станет свободным агентом.

Игрок уже получает предложения, а наиболее активно на игрока нацелился клуб МЛС Чикаго Файр, который предложил поляку контракт на два года с самой большой в команде зарплатой.

Сообщается, что Левандовски еще не принял окончательное решение, так как имеет варианты в европейских лигах и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Роберт забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах.

Чикаго Файр Роберт Левандовски Барселона трансферы
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
