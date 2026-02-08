Куда после Барселоны: Левандовски получил большое предложение

По информации инсайдеров, форвард Барселоны Роберт Левандовски точно покинет Барселону по итогам сезона и станет свободным агентом.

Игрок уже получает предложения, а наиболее активно на игрока нацелился клуб МЛС Чикаго Файр, который предложил поляку контракт на два года с самой большой в команде зарплатой.

Сообщается, что Левандовски еще не принял окончательное решение, так как имеет варианты в европейских лигах и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Роберт забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах.