Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия проводит спарринг с датским клубом Хобро. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2026 16:00 - : -
Хобро
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 15:19
Александрия проводит спарринг с датским клубом Хобро. Стартовые составы

Поединок «Александрия» – «Хобро» состоится 8 февраля в 16:00 по Киеву

Александрия проводит спарринг с датским клубом Хобро. Стартовые составы
ФК Александрия

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Хобро» из Дании.

Соперник «Александрии» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. В первой части сезона команда в 18 матчах набрала 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 8 поражений) и в турнирной таблице идет на десятом месте.

«Александрия» сыграет второй спарринг за два дня. 7 февраля команда со счетом 1:2 проиграла чемпиону Узбекистана «Нефтчи» Фергана.

Товарищеский матч. Турция. 8 февраля, 16:00

«Александрия» (Украина) – «Хобро» (Дания)

Трансляция матча не запланирована

