Александрия проводит спарринг с датским клубом Хобро. Стартовые составы

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 8 февраля, команда проведет товарищеский матч с клубом «Хобро» из Дании.

Соперник «Александрии» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Дании. В первой части сезона команда в 18 матчах набрала 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 8 поражений) и в турнирной таблице идет на десятом месте.

«Александрия» сыграет второй спарринг за два дня. 7 февраля команда со счетом 1:2 проиграла чемпиону Узбекистана «Нефтчи» Фергана.



Товарищеский матч. Турция. 8 февраля, 16:00

«Александрия» (Украина) – «Хобро» (Дания)

Трансляция матча не запланирована