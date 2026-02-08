Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»

Камерунский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота клубов из «Большой шестерки» АПЛ.

На этот раз это произошло в матче 25-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» дома победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Первый и победный гол в этой встрече забил именно камерунец.

Голы Брайана Мбемо в ворота команд «Большой шестерки» в АПЛ в сезоне 2025/26

Ливерпуль (на выезде)

Тоттенхэм Хотспур (на выезде)

Манчестер Сити (дома)

Арсенал (на выезде)

Тоттенхэм Хотспур (дома)

Мбемо теперь не забивал в этом сезоне только в ворота лондонского «Челси» из клубов «Большой шестерки».