  Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»
Англия
08 февраля 2026, 16:48
Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»

Теперь камерунцу не хватает голов только в ворота «Челси»

08 февраля 2026, 16:48
Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота клубов из «Большой шестерки» АПЛ.

На этот раз это произошло в матче 25-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» дома победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Первый и победный гол в этой встрече забил именно камерунец.

Голы Брайана Мбемо в ворота команд «Большой шестерки» в АПЛ в сезоне 2025/26

  • Ливерпуль (на выезде)
  • Тоттенхэм Хотспур (на выезде)
  • Манчестер Сити (дома)
  • Арсенал (на выезде)
  • Тоттенхэм Хотспур (дома)

Мбемо теперь не забивал в этом сезоне только в ворота лондонского «Челси» из клубов «Большой шестерки».

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
