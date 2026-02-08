Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота команд «Большой шестерки»
Теперь камерунцу не хватает голов только в ворота «Челси»
Камерунский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо забил 5-й гол в сезоне в ворота клубов из «Большой шестерки» АПЛ.
На этот раз это произошло в матче 25-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» дома победил «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Первый и победный гол в этой встрече забил именно камерунец.
Голы Брайана Мбемо в ворота команд «Большой шестерки» в АПЛ в сезоне 2025/26
- Ливерпуль (на выезде)
- Тоттенхэм Хотспур (на выезде)
- Манчестер Сити (дома)
- Арсенал (на выезде)
- Тоттенхэм Хотспур (дома)
Мбемо теперь не забивал в этом сезоне только в ворота лондонского «Челси» из клубов «Большой шестерки».
🇨🇲 Bryan Mbeumo has now scored FIVE goals for Manchester United against 'Big Six' sides:— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) February 7, 2026
⚽️ vs. Liverpool (A)
⚽️ vs. Tottenham (A)
⚽️ vs. Man City (H)
⚽️ vs. Arsenal (A)
⚽️ vs. Tottenham (H)
🏟️ He's now scored both home and away against Spurs this season. pic.twitter.com/RzGsGKbHlN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете
Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»