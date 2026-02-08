Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.02.2026 18:30
Манчестер Сити
Англия
Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги

Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля в 18:30 проходит главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль принимает Манчестер Сити на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арне Слот и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу в этом матче.

Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослай, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх

Запас: Мамардашвили, Вудман, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоха

Ман Сити: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду Силва, О’Рейли, Семеньо, Мармуш, Холанд

Запас: Траффорд, Диас, Рейндерс, Аке, Шерки, Нико, Фоден, Аллейн, Льюис

Дубль Баумгартнера. РБ Лейпциг обыграл Кельн
Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция. LIVE
Первая победа в 2026 году. Важный успех лондонской команды АПЛ
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
