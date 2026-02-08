Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги
8 февраля в 18:30 проходит главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль принимает Манчестер Сити на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арне Слот и Пеп Гвардиола рассчитывают на победу в этом матче.
Ливерпуль идет на 6-й позиции, а Ман Сити находится на 2-м месте в АПЛ.
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Керкез, Вирц, Собослай, Макаллистер, Салах, Гакпо, Экитике, Гравенберх
Запас: Мамардашвили, Вудман, Эндо, Кьеза, Джонс, Робертсон, Ньони, Рэмзи, Нгумоха
Ман Сити: Доннарумма, Нуньес, Хусанов, Гехи, Айт-Нури, Родри, Бернарду Силва, О’Рейли, Семеньо, Мармуш, Холанд
Запас: Траффорд, Диас, Рейндерс, Аке, Шерки, Нико, Фоден, Аллейн, Льюис
Ливерпуль – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными
Команды сразились за золото континентального первенства