Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги
8 февраля в 18:30 прошел главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль уступил команде Манчестер Сити (1:2) на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Доминик Собослаи открыл счет для хозяев на 74-й минуте, но вскоре Бернарду Силва уравнял ситуацию.
В драматичном матче победу гостям принес знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд, забив пенальти на 90+3 минуте (2:1).
АПЛ. 25-й тур. 8 февраля 2026
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Доминик Собослаи, 74 – Бернарду Силва, 84, Эрлинг Холанд, 90+3 (пен)
Удаление: Доминик Собослаи, 90+13
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился со счетом 1:1
«Милан» следит за украинским игроком