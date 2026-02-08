8 февраля в 18:30 прошел главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль уступил команде Манчестер Сити (1:2) на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Доминик Собослаи открыл счет для хозяев на 74-й минуте, но вскоре Бернарду Силва уравнял ситуацию.

В драматичном матче победу гостям принес знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд, забив пенальти на 90+3 минуте (2:1).

АПЛ. 25-й тур. 8 февраля 2026

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Доминик Собослаи, 74 – Бернарду Силва, 84, Эрлинг Холанд, 90+3 (пен)

Удаление: Доминик Собослаи, 90+13

