  4. Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.02.2026 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Англия
08 февраля 2026, 21:43 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:55
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля в 18:30 прошел главный поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль уступил команде Манчестер Сити (1:2) на домашней арене Энфилд в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Доминик Собослаи открыл счет для хозяев на 74-й минуте, но вскоре Бернарду Силва уравнял ситуацию.

В драматичном матче победу гостям принес знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд, забив пенальти на 90+3 минуте (2:1).

АПЛ. 25-й тур. 8 февраля 2026

Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Доминик Собослаи, 74 – Бернарду Силва, 84, Эрлинг Холанд, 90+3 (пен)

Удаление: Доминик Собослаи, 90+13

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +13
Доминик Собослаи (Ливерпуль) получает красную карточку.
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
