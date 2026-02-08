Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
08.02.2026 21:45 - : -
Марсель
Франция
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 8 февраля в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на Парк де Пренс пройдет матч 21-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Марселем. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом году сумела поразить всех количеством выигранных титулов. Помимо уже давно привычного комплекта национальных футбольных трофеев, выиграли наконец-то и международные, в первую очередь долгожданная Лига чемпионов. Уже в новом сезоне, в том числе после приобретения Забарного, список получилось расширить. Правда, во всех последних финалах были ничьи, а своего добивались в рамках послематчевой серии - причем ее выигрывали разные вратари!

Причем в целом ну не назвать игру и результаты гранда стабильными и хорошими. За это уже поплатились в кубке, уступив Парижу. В Лиге чемпионов плей-офф начнется уже в этом месяце - в топ-8 обладатель титула не вошел. И даже на внутренней арене на каникулы отправлялся вторым. Впрочем, там уже обогнали Ланс за счет результатов прошлого тура.

Марсель

Клуб после неудач в позапрошлом сезоне и состав заметно усилил рядом звезд, и на тренерский пост переманил Де Дзерби. И амбициозный экс-наставник Шахтера в свой первый же год работы во Франции обеспечил, пожалуй, максимальный результат из реально достижимых, в виде второго места в том розыгрыше Лиге 1.

Нынешний сезон с самого начала был связан со скандалами. Первый пришелся на матч с Ренном - на фоне той неудачи футболисты устроили драку. Ситуация повторилась недавно, после вылета из Лиги чемпионов, а сам Роберто вывел из состава Мурильо. Впрочем, даже на фоне всего этого Олимпик идет в тройке лидеров национального первенства, а на этой неделе разгромил в кубке Ренн.

Статистика личных встреч

У столичного гранда было четыре победы кряду. Но в сентябре он уступил на выезде 0:1. А в прошлом месяце в Суперкубке дожал оппонента лишь в серии пенальти после 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора бы подопечным Луиса Энрике победить. Стоит даже взять фору в размере -1,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
8 февраля 2026 -
21:45
Марсель
Фора ПСЖ (-1) 1.63
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель Лига 1 (Франция) Илья Забарный прогнозы прогнозы на футбол
