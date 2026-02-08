ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили
Абдукодир Хусанов получил очень неприятную травму
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 59-й минуте игры в матче произошел неприятный эпизод – вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма нанес травму своему одноклубнику Абдукодиру Хусанову, въехав ему коленом в голову. Узбекского защитника пришлось менять.
ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили
