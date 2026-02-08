Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 февраля 2026, 20:08
ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили

Абдукодир Хусанов получил очень неприятную травму

ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 59-й минуте игры в матче произошел неприятный эпизод – вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма нанес травму своему одноклубнику Абдукодиру Хусанову, въехав ему коленом в голову. Узбекского защитника пришлось менять.

По теме:
ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем
ВИДЕО. Ассист Холанда. Бернарду сравнял счет в матче с Ливерпулем
ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити
Абдукодир Хусанов Джанлуиджи Доннарумма Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Манчестер Сити травма
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
