В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

На 59-й минуте игры в матче произошел неприятный эпизод – вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма нанес травму своему одноклубнику Абдукодиру Хусанову, въехав ему коленом в голову. Узбекского защитника пришлось менять.

ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили