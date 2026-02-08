Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 171-й гол за Интер во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 24-го тура итальянской Серии А, в котором нерадзури разбили Сассуоло со счетом 5:0.

Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинец.

171 гол Мартинеса – это повторение третьего результата в истории Интера. Столько же в свое время забил Роберто Бонинсенья.

Теперь впереди аргентинского форварда всего два легендарных итальянца: Джузеппе Меацца (284) и Алессандро Альтобелли (209).

Лучшие бомбардиры в истории Интера во всех турнирах

284 – Джузеппе Меацца (Италия)

209 – Алессандро Альтобелли (Италия)

171 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)

171 – Роберто Бонинсенья (Италия)