Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера
Впереди аргентинца расположены только легендарные итальянцы
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 171-й гол за Интер во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 24-го тура итальянской Серии А, в котором нерадзури разбили Сассуоло со счетом 5:0.
Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинец.
171 гол Мартинеса – это повторение третьего результата в истории Интера. Столько же в свое время забил Роберто Бонинсенья.
Теперь впереди аргентинского форварда всего два легендарных итальянца: Джузеппе Меацца (284) и Алессандро Альтобелли (209).
Лучшие бомбардиры в истории Интера во всех турнирах
- 284 – Джузеппе Меацца (Италия)
- 209 – Алессандро Альтобелли (Италия)
- 171 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 171 – Роберто Бонинсенья (Италия)
171 - Migliori marcatori nella storia dell'Inter tra tutte le competizioni:— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2026
284 - Giuseppe Meazza
209 - Alessandro Altobelli
171 - #Lautaro Martínez
171 - Roberto Boninsegna
Podio.#SassuoloInter pic.twitter.com/SFC57yJzfj
