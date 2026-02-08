Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера
Италия
08 февраля 2026, 21:08 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:09
214
0

Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера

Впереди аргентинца расположены только легендарные итальянцы

08 февраля 2026, 21:08 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:09
214
0
Лаутаро Мартинес стал третьим лучшим бомбардиром в истории Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 171-й гол за Интер во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 24-го тура итальянской Серии А, в котором нерадзури разбили Сассуоло со счетом 5:0.

Одним из голов в составе победителей отличился именно аргентинец.

171 гол Мартинеса – это повторение третьего результата в истории Интера. Столько же в свое время забил Роберто Бонинсенья.

Теперь впереди аргентинского форварда всего два легендарных итальянца: Джузеппе Меацца (284) и Алессандро Альтобелли (209).

Лучшие бомбардиры в истории Интера во всех турнирах

  • 284 – Джузеппе Меацца (Италия)
  • 209 – Алессандро Альтобелли (Италия)
  • 171 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  • 171 – Роберто Бонинсенья (Италия)
По теме:
Три ассиста от Димарко. Отрыв в 8 очков: Интер отгрузил Сассуоло пять голов
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Даже не спрашивайте меня по поводу Довбика»
Две красные карточки и победный гол на 90+5. Болонья уступила Парме
чемпионат Италии по футболу Серия A статистика Интер Милан Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 08 февраля 2026, 20:43 0
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Алверка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 8 февраля в 22:30 по Киеву

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08 февраля 2026, 00:05 3
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению

Победа в матче Европейского кубка наций

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 08.02.2026, 19:58
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем