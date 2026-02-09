Украинцы в игре: Судаков и Трубин получили оценки после матча Бенфики

8 февраля прошел поединок 21-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» на своем поле нанесла поражение «Алверке» со счетом 2:1.

Украинский голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин ожидаемо занял место в старте. Его соотечественник Георгий Судаков появился на поле на 73-й минуте, поспособствовав достижению победного результата.

Трубин пропустил один мяч и отметился одним сейвом – в остальном у украинского вратаря было немного работы. Судаков за отведенное ему время нанес один удар в створ из пределов штрафной, заработал на себе фол, отдал 9 из 12 точных пасов и оказался победителем в 3 из 4 единоборств.

Согласно итогам встречи, статистический ресурс Sofascore выставил Георгию оценку 6,8 балла, тогда как действия Анатолия оценили в 6,5 балла. Средний показатель футболистов «Бенфики» составил 6,96.

Благодаря этому успеху лиссабонская команда закрепилась на третьей строчке в Примейре. Отрыв от «Спортинга» составляет два очка, а от «Порту» – шесть пунктов, однако лидеры проведут очный матч в понедельник, 9 февраля.