Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате
Киевское «Динамо» выступило с дополнительным заявлением относительно принятого решения проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате.
«Мы видим, что решение о проведении следующих контрольных матчей в закрытом режиме вызвало беспокойство и ряд вопросов среди болельщиков. Именно поэтому хотим дополнительно объяснить причины этого решения.
Нынешние сборы – первые полноценные учебно-тренировочные сборы для нового тренерского штаба. На данном этапе команда активно работает над тактическими наработками, игровыми моделями, перестройками в обороне и атаке, а также отрабатывает отдельные игровые и тактические эпизоды. В заключительной фазе подготовки вес каждой детали и каждой ошибки максимально высок.
Важно подчеркнуть: это решение не является проявлением закрытости клуба и не означает изменение нашего подхода к коммуникации с болельщиками. Наоборот - оно носит чисто рабочий характер и направлено на то, чтобы команда была максимально готова к официальным матчам и радовала вас результатами уже во время сезона.
Несмотря на отсутствие прямых трансляций, клуб и в дальнейшем будет информировать болельщиков о ходе спаррингов. За матчами можно будет следить в формате текстовых трансляций на официальных ресурсах клуба, а после завершения поединков будут доступны видеообзоры с ключевыми моментами матча на официальном YouTube-канале «Динамо».
Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и поддержку в этот период.
О возможных изменениях в графике контрольных матчей клуб дополнительно будет информировать на своих официальных ресурсах», – говорится в сообщении киевлян.
«Динамо» сыграет на сборах в Турции с «Кудровкой», «Иберией 1999», «Зимбру» и «РФШ».
