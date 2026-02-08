Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 23:24 |
292
1

Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам

Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате

08 февраля 2026, 23:24 |
292
1 Comments
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
ФК Динамо

Киевское «Динамо» выступило с дополнительным заявлением относительно принятого решения проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате.

«Мы видим, что решение о проведении следующих контрольных матчей в закрытом режиме вызвало беспокойство и ряд вопросов среди болельщиков. Именно поэтому хотим дополнительно объяснить причины этого решения.

Нынешние сборы – первые полноценные учебно-тренировочные сборы для нового тренерского штаба. На данном этапе команда активно работает над тактическими наработками, игровыми моделями, перестройками в обороне и атаке, а также отрабатывает отдельные игровые и тактические эпизоды. В заключительной фазе подготовки вес каждой детали и каждой ошибки максимально высок.

Важно подчеркнуть: это решение не является проявлением закрытости клуба и не означает изменение нашего подхода к коммуникации с болельщиками. Наоборот - оно носит чисто рабочий характер и направлено на то, чтобы команда была максимально готова к официальным матчам и радовала вас результатами уже во время сезона.

Несмотря на отсутствие прямых трансляций, клуб и в дальнейшем будет информировать болельщиков о ходе спаррингов. За матчами можно будет следить в формате текстовых трансляций на официальных ресурсах клуба, а после завершения поединков будут доступны видеообзоры с ключевыми моментами матча на официальном YouTube-канале «Динамо».

Мы искренне рассчитываем на ваше понимание и поддержку в этот период.

О возможных изменениях в графике контрольных матчей клуб дополнительно будет информировать на своих официальных ресурсах», – говорится в сообщении киевлян.

«Динамо» сыграет на сборах в Турции с «Кудровкой», «Иберией 1999», «Зимбру» и «РФШ».

По теме:
Верес определил дедлайн для просмотра африканцев
«Лучше, чем с Динамо». Защитник Вереса – о второй победе на сборах
Рух ожидает прибытия на сбор двух новичков
Динамо Киев товарищеские матчи телетрансляции учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев Игорь Костюк контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Кудровка Иберия 1999 (Сабуртало)
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 5
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель
Футбол | 08.02.2026, 23:39
Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель
Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
це можна було б зрозуміти, якби динамо готувалося до міжнародних ігр в Лізі європи чи конференцій. Типу, закрити від стороннього ока тактичні схеми, напрацювання комбінацій та інше. Але Динамо вилетіло з усіх міжнародних турнірів, тому така ініціатива закрити трансляцію ігр та тренувань виглядає дивно. Чи Динамо грає не для глядачів? Для кого вони тренуються і грають? Чи рівень Динамо впав настільки низько, що стало соромно показувати по ТВ?
Ответить
0
Популярные новости
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 10
Футбол
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 12
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем